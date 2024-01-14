«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ المسح الشامل لقريتي «الهمة» و«الكمال» في المنيا

تنفيذًا للخطة التنموية لـ2024..

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن بدء تنفيذ الخطة التنموية لشهر يناير 2024م، بإجراء المسح الشامل لقريتي «الهمة» و«الكمال» بمحافظة المنيا، لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي هاتين القريتين والبدء في توفير احتياجاتهما، عن طريق تنفيذ برامج الإسكان، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية.

إجراء المسح الشامل للقرى الأشد فقرًا في محافظة المنيا

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، أن فرقًا متخصصةٌ من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» بدأت بالفعل في إجراء المسح الشامل للقرى الأشد فقرًا في محافظة المنيا؛ للتعرف على احتياجاتها، وتنفيذ أكبر قدر من المشروعات التنموية هناك، وَفْقًا لبرامج بيت الزكاة والصدقات؛ لتحويلها من قرى أشد فقرًا إلى قرًى منتجة، تستطيع أن تواجه صعوبات الحياة.

وأضاف البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراده، والعمل على إدخال السرور على أهالينا المحتاجين في كل ربوع مصر، وبخاصة في القرى الأشد فقرًا.