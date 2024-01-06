عاجل
أنباء عن استخدام الحوثيين الطيران الحربي لضرب إسرائيل قناص إسرائيلي يقتل نازح فلسطيني على باب مستشفى بخانيونس وكيل فان دين بروم يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب الهولندي
السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

لتوزيعها في وسط قطاع غزة وجنوبه..

بيت الزكاة ينتهي من توزيع القافلة الرابعة لحملة «أغيثوا غزة»

القافلة الرابعة لبيت
القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن الانتهاء من توزيع القافلة الإغاثية الرابعة على النازحين في وسط قطاع غزة وجنوبه.

txt

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير

txt

وصول أكبر قافلة لـ «بيت الزكاة والصدقات» إلى ميناء رفح البري

أوضح بيت الزكاة والصدقات، أن هذه القافلة مكونة من 50 شاحنة عملاقة تحمل على متنها ما يقرب من 1000 طن من المواد الغذائية والمياه النقيَّة والبطاطين والمراتب والملابس الشتوية والمستلزمات المعيشية إلى أهلنا في غزة.

جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين

القافلة الإغاثية الرابعة لبيت الزكاة والصدقات

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم السبت أن القافلة التي دخلت الثلاثاء الماضي من ميناء رفح البري شارك في تجهيزها وفود شعبية من 70 دولة حول العالم؛ تلبية لنداء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ للمشاركة في حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين» لإنقاذ الآلاف من أهلنا في قطاع غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الدواء والغذاء وكافة مقومات الحياة.


 

الجريدة الورقية