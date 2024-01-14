محمد شريف: توقعت فوز الأهلي على اتحاد جدة ولن ألعب في مصر إلا للأحمر

أكد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، أنه توقع فوز الأهلي على اتحاد جدة بكأس العالم للأندية الأخير، وشدد على أنه لن يلعب في مصر إلا بقميص الشياطين الحمر.

وقال محمد شريف، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "توقعت فوز الأهلي على اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، لأنني أعرف الاتحاد جيدًا والذي عانى في الفترة الماضية من بعض الغيابات وتذبذب النتائج".

شريف: نسخة كأس العالم الأخيرة هي الأسهل للأهلي

وأضاف: "نسخة كأس العالم الأخيرة هي الأسهل بالنسبة للأهلي لتحقيق إنجاز أفضل، لكن هذه هي كرة القدم".

وأوضح: "النادي الأهلي هو بيتي، وعقدي مع الخليج لمدة سنتين، ولو أرادني الأهلي سأعود بدون نقاش، ولن ألعب في مصر إلا في الأهلي".

وعن استبعاده من منتخب مصر: "هي قناعات للمدير الفني".