نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسوان

أجرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جوله تفقدية داخل لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية للبنين وكلية البنات الأزهرية بأسوان، لمتابعة سير أعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2023م، يرافقه الأستاذ الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنين، والأستاذ الدكتور إبراهيم مرسي عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان، والسادة الوكلاء.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن جولته في لجان امتحانات كليات الأقاليم تأتى في إطار المتابعة الدورية لسير الامتحانات منذ اليوم الأول لانطلاقها وذلك للاطمئنان على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب والطالبات والتي من شأنها التيسير عليهم لأداء امتحاناتهم في لجان يسودها الهدوء والانضباط، كما شدد سيادته خلال الجولة على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب.