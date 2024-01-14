البقدونس.. دواء طبيعي لأي داء| تعرف على فوائده المذهلة

البقدونس من الأوراق الخضراء التي تحتوي على فوائد عديدة لا يعرف قيمتها الكثير، فهي دواء طبيعي لأمراض كثيرة؛ لغناها بفيتامين ك المهم لتقوية العظام وتخثر الدم، كما أنها تحتوي على كميات جيدة من النحاس المفيد لعمل القلب والدماغ والهيكل العظمي والعضلات، وهي عنصر رئيسي في تشكيل الكولاجين وإنتاج الطاقة إضافة إلى زيادة امتصاص الحديد، كما أنها تحتوي على فوائد آخرى عديدة نقدمها لك خلال السطور التالية.

بقدونس

فوائد تناول البقدونس

علاج التهاب المسالك البولية

تعود فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية إلى خصائصه المضادة للبكتيريا التي تساهم في علاج التهاب المسالك البولية، كما أن تأثيره المدر للبول يساعد في طرد البكتيريا من المثانة ومجرى البول.

وقد أجريت دراسة مخبرية نشرت في المجلة البرازيلية لعلم الأحياء الدقيقة عام 2013 حول مدى فاعلية البقدونس ضد البكتيريا المسببة لعدوى المسالك البولية، وأظهرت النتائج أن البقدونس استطاع القضاء على بعض أنواع البكتيريا موجبة الجرام التي تسبب عدوى المسالك.

تحسين رائحة النفس والجسم

تمنح البقدونس رائحة جميلة للنفس والجسم؛ لإحتوائها على الكلوروفيل، حيث يعمل الكلوروفيل كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة للرائحة المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم.

المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان

تحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، والكاروتينات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وهذه المركبات جميعها تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.

فوائد مغلي البقدونس للبطن والجهاز الهضمي

يلعب مغلي البقدونس دوراً مهماً في التقليل من الغازات، والانتفاخ، والإمساك، كما أنه تم استخدام مغلي البقدونس كأحد العلاجات التقليدية للمغص، والإمساك، إضافة إلى عسر الهضم، كما أن منقوع البقدونس يحفز عملية الهضم إضافة إلى زيادة الشهية، نظراً لاحتوائه على الإنزيمات المختلفة التي تحفز تكسر الطعام في أثناء الهضم، إلى جانب احتوائه على المغذيات، والفيتامينات، والمعادن التي تساعد في امتصاص الأطعمة.

فوائد مغلي البقدونس لضيق التنفس

يتم استخدام مغلي البقدونس للمساعدة على التقليل من صعوبة التنفس المصاحبة لبعض الأمراض التنفسية كالربو، وتعود هذه الفائدة من فوائد البقدونس المغلي إلى احتوائه على فيتامين ج الذي يساعد على مكافحة الأمراض التي قد تسبب ضيق النفس. كما يعتقد أن لمركبات البيتا كاروتين الموجودة في البقدونس القدرة على تقليل خطر الإصابة بالربو.

حماية الشعر من التساقط

تلعب البقدونس دوراً في التقليل من تساقط الشعر وذلك كنتيجة لاحتوائها على المواد المغذية للشعر والتي تقلل من احتمالية حدوث مشاكل الشعر وتساقطه.

خسارة الوزن

تعمل البقدونس على تقليل الوزن، وذلك بتخليص الجسم من الماء وأملاح الصوديوم الزائدة عن حاجة الجسم، والتي تجعلك أكبر وزنًا، وبمجرد نزولهم من الجسم ستلاحظ خسارة كبيرة في الوزن.