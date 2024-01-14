باريس سان جيرمان في مواجهة لانس بالدوري الفرنسي اليوم

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على لانس فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب " بوليرت ديليليس".

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نيس الوصيف، فيما يأتي فريق لانس في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

لعب باريس سان جيرمان 17 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، مقسمين ما بين 12 إنتصار وخسارة و4 تعادلات على الترتيب.

فيما فاز لانس في 7 وخسر 5 وتعادل في 5 مواجهات، من مجموع 17 جولة لعبها حتي الأن في الدوري الفرنسي.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد لانس

حراسة المرمى:دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - بيريرا.

خط الوسط: مانويل أوجارتي - زائير إيمري – فيتينيا.

خط الهجوم: كيليان مبابي - كولو مواني - ماركو أسينسيو.