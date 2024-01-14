أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الحديد.. استمرت أسعار "الحديد" خلال الساعات الأولى اليوم الحد في الاسواق المصرية وللمستهلك، استقرارها، على نفس القيمة التي زادت عليها في معاملات نهاية الأسبوع الماضي بزيادة تتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه، خاصة في سعر الحديد.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" متمثلة في قسم الاقتصاد، أسعار السلع بيما فيها الغذائية وأسعار الدولار والعملات التي تءثر تأثير كبير على مختلف السلع، لاسيما أسعار الحديد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعارالحديد اليوم الاحد في الاسواق المصرية

حديد التسليح

سعر الحديد اليوم

سعر طن حديد بشاى 42،500 جنيه

سعر طن حديد العتال 42،300 جنيه

سعر طن حديد المعادى 42،200 جنيه

سعر طن حديد الكومى 42،200 جنيه

سعر طن حديد المراكبى 42،400 جنيه

سعر طن حديد عطية 42،200 جنيه

سعر طن حديد العشري 42،100 جنيه

سعر طن حديد المصريين 42،000 جنيه

سعر طن حديد الجيوشي 42،000 جنيه

سعر طن حديد سرحان 40،300 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 42،700 جنيه

سعر طن حديد بيانكو 40،000 جنيه

سعر حديد عز

سجل سعر الطن من حديد عز 43،000 جنيه بعد أن كان سعره 42،800 جنيه.