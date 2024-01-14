أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق
أسعار مواد البناء.. استمرت أسعار مواد البناء "الحديد والاسمنت" خلال الساعات الأولى اليوم الأحد في الاسواق المصرية وللمستهلك، استقرارها، على نفس القيمة التي زادت عليها في معاملات نهاية الأسبوع الماضي بزيادة تتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه، خاصة في سعر الحديد.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" متمثلة في قسم الاقتصاد، أسعار السلع بيما فيها الغذائية وأسعار الدولار والعملات التي تءثر تأثير كبير على مختلف السلع، لاسيما أسعار مواد البناء، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
أسعار مواد البناء اليوم الاحد في الاسواق المصرية
سعر الحديد اليوم
سعر طن حديد بشاى 42،500 جنيه
سعر طن حديد العتال 42،300 جنيه
سعر طن حديد المعادى 42،200 جنيه
سعر طن حديد الكومى 42،200 جنيه
سعر طن حديد المراكبى 42،400 جنيه
سعر طن حديد عطية 42،200 جنيه
سعر طن حديد العشري 42،100 جنيه
سعر طن حديد المصريين 42،000 جنيه
سعر طن حديد الجيوشي 42،000 جنيه
يسعر طن حديد سرحان 40،300 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 42،700 جنيه
سعر طن حديد بيانكو 40،000 جنيه
سعر حديد عز
سجل سعر الطن من حديد عز 43،000 جنيه بعد أن كان سعره 42،800 جنيه.
أسعار الاسمنت اليوم الأحد
أسمنت المعلم 2،020 جنيه
اسمنت السهم 2،020 جنيه
أسمنت الفهد 1،990 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه
العسكري بني سويف 2،020 جنيه
أسمنت المسلح 2،130 جنيه
جنوب الوادي 1،990 جنيه
أسمنت المخصوص 2،050 جنيه
أسمنت السويس 2،090 جنيه
أسمنت السويدي 2،350 جنيه
أسمنت العسكري 2،000 جنيه
أسمنت النصر 2،050 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،990 جنيه
أسمنت حلوان 2،040 جنيه
أسمنت المنيا 2،020 جنيه
أسمنت المهندس 2،200 جنيه
أسمنت تايتان 2،010 جنيه
أسمنت المصري 2،010 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،120 جنيه
أسمنت الصعيد 2،200 جنيه
أسمنت أسيوط 2،200 جنيه
أسمنت المصريين 2،150 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه
أسمنت البرج 2،350 جنيه
أسمنت الماكس 2،260 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،130 جنيه
أسمنت السد العالي 2،130 جنيه
أسمنت قنا 2،250 جنيه
- أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق
- أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد
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