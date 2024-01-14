استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق بقرى المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة، وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة ودعم الإنارة العامة، ورفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع، وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة النظافة.

وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصًا على صحتهم، ففي الوحدات المحلية لمراكز، (المنيا - ملوي- سمالوط)، تم رفع المخلفات من أحياء مدينة المنيا ونقلها للمقلب الوسيط، وتم تكثيف أعمال النظافة بدائرة مجلس قروي بني محمد سلطان.

حيث تم رفع المخلفات من نقاط التجمع من طريق القاهرة - أسوان الزراعى، ومناطق كدوان والبربخ، وعمارات الأوقاف، وتمهيد طريق ترعة النسوان وما حولها، بالإضافة، إلي رفع القمامة والأتربة من طريق مصر القاهرة - الزراعي أمام قرية الحواصلية، وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمجلس قروى قلندول، وتم نقل تراكمات القمامة إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

بالإضافة، إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية، وذلك فى إطار رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بأحياء شمال ووسط وجنوب، وتم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي.

كما تم تنفيذ أعمال كنس ورفع كفاءة مستوى النظافة بحي شرق، ورفع الأتربة والغبار الناتجة عن أعمال المكنسة الآلية، بالإضافة، إلي رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع المخلفات الصلبة والقمامة بدائرة المركز، فضلًا عن تمهيد بعض شوارع القرى بالمركز.

وفى مراكز، (مطاى- بنى مزار- مغاغة) شمال المنيا، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملات النظافة اليومية بأحياء شرق وغرب وجنوب وشمال، حيث تم رفع القمامة من نقاط تجميعها بالمدينة، إلى المقالب العمومية، بالإضافة ، إلي تكثيف أعمال النظافة بقريتي بردنوها ومنبال وتوابعهم.

حيث تم رفع كافة المخلفات اليومية، من نقاط تجميعها بالشوارع ونقلها إلى المقلب الرئيسي، وفي مركز ومدينة بني مزار، تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بأحياء شرق وغرب المدينة، من نقاط التجميع الرئيسية بشوارع الأحياء ونقلها للمقلب العمومى، كما قامت الوحدات المحلية، بشلقام، وأبو جرح، وبنى على وتوابعها، بأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات، للحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة.

وفي مركز ومدينة مغاغة، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكثفة بشوارع أحياء وسط وغرب، تم خلالها رفع نقاط تجمع القمامة، وكنس الشوارع من الأتربة شملت، شوارع طه حسين، وميدان المحطة، ونطاق مسجد أبوالعلا، ونقل المخلفات إلى الظهير الصحراوى.