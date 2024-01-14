QNB الأهلي يوقع اتفاقية مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

بقيمة 195 مليون جنيه

وقع بنك QNB الأهلي، اتفاقية مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بهدف تجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه لتعزيز تمويل المشاريع متناهية الصغر.

ويؤكد هذا التعاون الجديد الجهود المستمرة لمجموعة QNB لتمكين المرأة وتحقيق الاستدامة المالية في البلدان التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية، كما يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقد وقع الاتفاقية محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، وريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بحضور عدد من الشخصيات من الجانبين.

وصرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من دور البنك في دعم هذا القطاع الحيوي وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا ودمجها في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، وتماشياً مع استراتيجيته التوسعية في السوق المصرية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

ومن جانبها، قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن التسهيل الائتماني سوف يدعم استراتيجية المؤسسة الراسخة والمرتكزة على تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات، وكذلك الوصول إلى مختلف الفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع وتطوير المشروعات.

وأوضحت أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشاريع متناهية الصغر، من خلال حزمة من البرامج التمويلية المبتكرة التي تشمل التمويل الجماعي والفردي وتمويل الأسرة، إلى جانب الحلول والخدمات غير المالية.

يُعد توقيع اتفاقية تجديد التسهيل الائتماني بين بنك QNB الأهلي ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إنجازًا كبيرًا يعكس التزام البنك بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُسهم هذا التعاون في تعزيز تمويل المشاريع متناهية الصغر للسيدات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة السيدات والأسر المصرية.

ويُعد هذا التعاون أيضًا خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق الشمول المالي.

ويُتوقع أن يستفيد من هذا التعاون أكثر من 200 ألف سيدة من صاحبات المشاريع متناهية الصغر في مختلف أنحاء مصر.



