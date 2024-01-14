باحث في العلاقات الدولية: أي تصعيد عسكري بين الصين وأمريكا بشأن تايوان تداعياته كارثية

قال رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، إن فوز مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم "لاي تشينج تي" برئاسة تايوان، وهو الأكثر تشددا فيما يتعلق بالاستقلال عن الصين قد يزيد من حدة التوتر في جنوب شرق آسيا وكامل منطقة المحيطين الهادئ والهندي خاصة وأن الصين أشارت في تصريحات سابقة إلى أن استقلال الجزيرة يعني الحرب.

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن الغموض ما زال يحيط بملف تايوان على وجه الخصوص فعلى الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه مازال متمسك بمبدأ "الصين الواحدة"، وذلك خلال لقاء القمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي جمع بينها في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن أفعال الولايات المتحدة تتضارب مع تصريحاتها، حيث إنها تعد تايوان اقتصاديا وعسكريا في مواجهة الصين، كما أكد بايدن أن يرفض تغير وضع الجزيرة من خلال التدخلات الصينية.

وأوضح رامي إبراهيم، أن الولايات المتحدة ترفض تغير الوضع الراهن في تايوان خاصة وأنه يحقق مصالحها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، التي تشهد توترات مستمرة بين الصين وكل من اليابان والهند واستراليا وكوريا الجنوبية وبعض الدول الحليفة لواشطن، والتي ترى أن التحركات العسكرية لبكين في بحر الصين نوع من الاستفزاز واستعراض القوة، بينما ترى الصين أن التحالفات العسكرية التي تنشأ في المنطقة موجهة ضدها.

ورأى الباحث في العلاقات الدولية، أن سياسات رئيس تايوان الجديد هي التي ستحدد مدى وحجم التوتر بين الأطراف الثلاثة (الصين – واشنطن - تايوان)، خاصة وأن بكين ترفض تصريحاته التي تعهد فيها بالحفاظ على "الوضع الراهن" وعرض على التحدث مع بكين "في ظل مبادئ المساواة والكرامة"، وهو ما رفضته الأخيرة وتراه يثير غضبها.

واعتقد رامي إبراهيم، أن الصين ليس لديها أي مجال لتقديم أية تنازلات بشأن تايوان، بمهما بلغ حدة التوتر مع الولايات المتحدة خاصة وأن الجزيرة تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للصين ليس فقط بسبب أنها جزء من أراضيها بل لأنها تمثل القاعدة العسكرية التي تريد أمريكا تطويق الصين بها لاسيما في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي الجديد واتجاه العالم إلى نظام متعدد الأقطاب.

وأشار الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن جزيرة تايوان تعتبر ضمن مجموعة جزر تمتد إلى عدد من الدول المحيطة بالصين والحليفة لواشنطن، ومنها انطلق أيضا الهجوم الياباني على الصين في الحرب العالمية الثانية، وتمسك الصين بالجزيرة لأنها تعلم أن استمرار تايوان خارج سيطرة بكين يعني تطويق أمريكي لها ويفقد الصين القدرة على الهيمنة الإقليمية في ظل التحولات الدولية، هذا بالإضافة إلى الأهمية القومية والاقتصادية.

وأبدى رامي إبراهيم، تخوفه من تصعيد رئيس تايوان الحالي، حدة التوترات مع الصين التي حاولت الولايات المتحدة منذ القمة الأخيرة التهدئة المرحلية لتجنب الصدام، وسعت إلى استئناف المحادثات العسكرية مرة أخرى بين بكين وواشنطن، بهد خفض حدة التوتر حتى لو بصفة مؤقتة.

وتابع: أن أي تصعيد ستكون تداعياته كارثية على الاقتصاد العالمي خاصة وأن الصين ترى أن الاستقلال يعني الحرب، كما لم تستطيع الولايات المتحدة التخلي عن تايوان وذلك لعدة اسباب منها أن هذا التخلي يعني تراجع الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة كما ستفقد مصداقية حلفائها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، هذا بخلاف الأهمية الاقتصادية للجزيرة.