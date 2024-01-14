الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدقيق اليوم الأحد عند التاجر بالأسواق للجملة وللمستهلك

الدقيق
الدقيق

سعر الدقيق اليوم الحد.. حالة من مواصلة الاستقرار شهدتها أسعار الدقيق خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، واستقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى نحو 18,000 جنيه للطن.

 

واستقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2024.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، ويحرص موقع وجريدة الوفد متمثلين في قسم "الاقتصاد" على تقديم كافة المعلومات المستجدة لاسعار جميع السلع والعملات لاسيما أسعار الدقيق والردة، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على سعرهما في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

سعر الدقيق اليوم الأحد في مصر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 18,000 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 17,800 جنيه.

 

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,500 جنيهًا.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

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