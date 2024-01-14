تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمهمة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد للنهائي بعد التفوق على جاره الأتلتي بنتيجة 5-3 فيما صعد برشلونة بعد تخطيه عقبة أوساسونا بهدفين نظيفين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

من المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد المباراة بتشكيل هجومي، حيث سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر، داني كارفخال.

في خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، رودريجو جوس.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين خوان مارتينيز مونيويرا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد.

ويدير خوان مارتينيز مونيويرا نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يجمع بينهما في العاصمة الرياض.