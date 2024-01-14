الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مدبولي: إنشاء إبراج العاصمة الإدارية على غرار المدن الكبرى العالمية (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنشاء مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار المدن الكبرى في العالم، والتي تضم مناطق مركزية ومقار الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى المناطق التجارية والمباني الإدارية، وجزء سكني.

txt

مدبولي: الزراعة أهم أولوية للدولة المصرية

txt

مدبولي: القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويمثل مستقبل التنمية في مصر

أضاف خلال تسليمه أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، جرى الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية في تنفيذ المشروع، وبأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية.

ووجه رئيس الوزراء المصري، الشكر لكل القائمين على تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية، كونها منظومة محترفة، تعلمنا من خبراتها.

مليون وحدة سكنية في مبادرة سكن لكل المصريين

قال إن المبادرة الرئاسية "سكن لكل مصريين" وفرت مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كل رقعة من بقاع مصر، موضحًا أن أزمة الإسكان تراجعت بشكل كبير بسبب المساكن التي أنشأتها الحكومة.

وتابع: "المليون وحدة التي أنشأتها الحكومة كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة 

مواد متعلقة

مدبولي: الزراعة أهم أولوية للدولة المصرية

مدبولي: القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويمثل مستقبل التنمية في مصر

مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص وتعمل على حل كل المعوقات (شاهد)

مدبولي يتفقد محطة شركة "جامكو" لتعبئة البرتقال واليوسفي بالنوبارية

مدبولي: مصر من أعلى دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح

مدبولي: الثروة الحيوانية تأتي على رأس اهتمامات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان

د. وجدي زين الدين: تفقد مدبولي لـ "اقتصادية قناة السويس" تنفي مزاعم احتكار الدولة للمشروعات

مدبولي: الصناعة على رأس أولويات أجندة الدولة المصرية
الجريدة الورقية