مدبولي: إنشاء إبراج العاصمة الإدارية على غرار المدن الكبرى العالمية (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنشاء مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار المدن الكبرى في العالم، والتي تضم مناطق مركزية ومقار الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى المناطق التجارية والمباني الإدارية، وجزء سكني.

أضاف خلال تسليمه أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، جرى الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية في تنفيذ المشروع، وبأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية.

ووجه رئيس الوزراء المصري، الشكر لكل القائمين على تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية، كونها منظومة محترفة، تعلمنا من خبراتها.

مليون وحدة سكنية في مبادرة سكن لكل المصريين

قال إن المبادرة الرئاسية "سكن لكل مصريين" وفرت مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كل رقعة من بقاع مصر، موضحًا أن أزمة الإسكان تراجعت بشكل كبير بسبب المساكن التي أنشأتها الحكومة.

وتابع: "المليون وحدة التي أنشأتها الحكومة كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة