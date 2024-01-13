السبت 13 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدبولي: الزراعة أهم أولوية للدولة المصرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن قطاع الزراعة أهم أولوية للدولة المصرية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الطفرة الحقيقية والاستدامة لنمو الاقتصاد المصري سوف تتحقق من القطاعات الأساسية المتمثلة في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات.

مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي:

وشدد على أن الزيارة بدأت بمركز التقليح الاصطناعي والهدف منه تطور سلالات الثروة الحيوانية الموجودة في مصر وتوليد رؤوس ماشية محسنة من خلال السلالات المصرية واستدامة السلالات الأجنبية.

وأوضح أن مصر تشتهر بنوع الجاموس أو البقر المصري، والذي له القدرة المعينة في انتاج اللبن واللحوم، لكنه تم البدء في استيراد أنواع كثيرة أخرى تنتج لحوم وألبان أضعاف مضاعفة المنتج للأصل المصري أو الرأس المصرية.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية، اليوم، بمشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، يرافقه  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

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