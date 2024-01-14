رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

استمارة الثانوية العامة 2024.. يبدأ طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد تسجيل الإستمارة الإلكترونية استعدادًا للتقدم للإمتحانات في يونيو المقبل.

تسجيل استمارة الثانوية العامة

ويزداد البحث عبر مؤشر"جوجل"، حول رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة، حيث يبدأ الطلاب اليوم تسجيل الاستمارة لمدة شهر حتى 22 فبراير المقبل.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة من خلال الدخول على الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

خطوات التسجيل

الضغط على تسجيل الدخول

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب

كتابة اسم المحافظة والمراكز التابعة لها

تسجيل وظيفة الأب والبيانات المطلوبة

الضغط على كلمة حفظ

طباعة الإستمارة الإلكترونية والتوجه بها إلى المدرسة التابع لها الطالب

الأوراق المطلوبة

6 صور مقاس 6*4

الاستمارة الإلكترونية

إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمتها 500 جنيهًا

إيصال دفع رسوم الامتحانات وقيمتها 210 جنيهًا

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر

طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهًا.

نظام جديد للثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الماضي عن إعداد استراتيجية جديدة 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفني، وأنه تم عرضها على مجلس الوزراء، تتضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها، وأنها ستقضي على بعبع الثانوية العامة.