إمام مسجد الحسين: رجب شهر الخير والرزق والاستعداد لرمضان

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان، ومن يرغب في الاستعداد لهذا الشهر الكريم عليه البدء من الآن، وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وكان العرب يهتمون به بشكل كبير في الجاهلية.

الشهر الأصم

وجاء اسم شهر رجب من الترجيب، وكان يُسمى في الجاهلية الشهر الأصم، لأنه أحد الأشهر الحرم التي لا يُحل فيها القتال. وكان العرب في الجاهلية يحترمون هذا الشهر ويلتزمون بالسلام فيه.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين أن الصحابة كانوا يسمون شهر رجب "الأصب"، لأن الله سبحانه وتعالى كان يصب الخير على عباده فيه صبا. ولهذا يُعد شهر رجب شهر الخير والرزق والمباركة.

وذكر إمام مسجد الحسين أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- علم المسلمين دعاءً مهمًا يُقال في أول شهر رجب، وهو: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان".