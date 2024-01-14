الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية تسلم 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن تسليم أول 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم البرج الأيقونى، وتنفذها الشركة الصينية، لصالح وزارة الإسكان.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وعدد من المسؤولين في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية.


الجدير بالذكر أن هذه الأبراج في العاصمة الإدارية بحي المال والأعمال، تحديدًا المنطقة المركزية، حيث جار تنفيذ 20 برجًا (ناطحات سحاب) بأنشطة مختلفة من ضمنها البرج الأيقوني وهو يعد أعلى مبني في أفريقيا، حيث يصل ارتفاعه لنحو 400 متر، وبه جزء إداري وجزء فندقي، وبدأت صب الخرسانة في البرج الأيقوني عام 2019.
 

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