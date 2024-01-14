أمم أفريقيا.. موعد مباراة مصر وموزمبيق والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض أولى مبارياته في مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا، عند مواجهة نظيره الموزمبيقي.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، ويواجه منتخب نظيره الموزمبيقي، على أرضية استاد فيليكس هوفويت بوينجي، في مستهل مواجهات الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وموزمبيق..

تنطلق مباراة مصر وموزمبيق مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة..

تُذاع مباراة مصر وموزمبيق عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3 ويتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بنهائيات كأس أمم أفريقيا، والتي تضم أيضًا موزمبيق غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).