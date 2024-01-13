عضو مجلس الشيوخ: الزراعة بالوكالة هي المشروع المقبل لمصر

كشف النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن الزراعة بالوكالة والتي يتم دراستها خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن مصر تواجه تحديات متعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، هو ما دفعها للتفكير في هذا المشروع.

تعليق وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن الزراعة بالوكالة:

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن هناك فجوة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر لأسباب منها محدودية الموارد المائية وتفتت الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية وأثرها على الإنتاجية، مشددًا على أن هذه ما دفعت مصر للاتجاه لدول أفريقيا لما يتوفر لهم من مناخ معتدل وأراضي زراعية قابلة للزراعة والاستثمار بهذه الدولة، وجاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى أن الزراعة بالوكالة هي المشروع المقبل لمصر والعالم، مشددًا على أن لمصر نقص في البقوليات والقمح واللحوم ونحتاج للاعتماد على الزراعة بالوكالة، أنه سيتم التوجه لأفريقيا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك سيتم التوجه لأفريقيا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف أن الزراعة بالوكالة في أفريقيا تقوم به الدولة في الفترة الحالية ولكن بشكل محدود ومنفصل، حيث إن الوزارات تعمل بشكل منفصل، مؤكدًا أن وزارة الموارد المائية تقدمت ببعض الدراسات والتحايل خاصة في مشروعات لتنفيذها بأفريقيا، كما أن وزراة الزراعة ووزارة الخارجية يقومون بمشاريع في هذا المجال.

وتابع: “هناك أبعاد عديدة وتحديات وبعد أمني يؤثر بشكل كبير على دول أفريقيا وهي نقاط تحت الدراسة”.