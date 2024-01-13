تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة ،بأسلوب الخطف في حلوان، تم ضبط المتهمين وتوالت النيابة التحقيق .

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بأسلوب الخطف في حلوان

تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لواقعة تعرض (طالب) لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه تحت تهديد السلاح، من قبل بعض الخارجين عن القانون يستقلون مركبة "توك توك" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض).

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم ببيع الهاتف المحمول لعميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.