وزير الصحة يستجيب لشاب يعاني من مرض نفسي ويأمر بسرعة نقله للعباسية

استجاب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان لاستغاثة والد شاب يعاني من مرض نفسي، موجها بسرعة نقله إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

جاء ذلك خلال تفقد جولة وزير الصحة التفقدية بمرافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بمستشفى بيلا المركزي الذي تم تطويره بالكامل، ودخل مرحلة التشغيل التجريبي منذ نوفمبر الماضي.

تطوير مستشفى بيلا المركزي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي عن تطوير المستشفى الذي يقع على مساحة 5200 متر مربع في مبنى مكون من خمسة طوابق، ويضم 191 سريرا، ويقدم خدمات الاستقبال والحضانات والعمليات والمناظير والعناية المركزة، الجراحة والعظام والأنف والأذن والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والكلى، وبه 30 ماكينة غسيل كلوي وكافة أنواع الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية، والمستشفى مزودة بصيدلية وتقدم خدمات العمليات والعلاج على نفقة الدولة.

كما تفقد وزير الصحة تفقد غرف المرضى وقسم الحضانات، واطمأن على حالة الأطفال المبتسرين، موجها بتوفير عدد 7 حضانات إضافية لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 17 حضانة، كما تفقد الوزير وحدة الغسيل الكلوي، موجها باستبدال الأسرة بالكراسي المخصصة لجلسات الغسيل الكلوي، وذلك لضمان تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضى.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.