قافلة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بقرية قلهانة في الفيوم

شهد المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم فعاليات القافلة التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".

جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز، والاعلامي عبدالحكيم اللواج، وعدد من قيادات التضامن الاجتماعي باطسا وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمركز.

وانطلقت فعاليات القافلة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز اطسا وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

وتضمنت القافلة عدداً من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، حيث قام فريق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" باستقبال المواطنين وتلقي الشكاوى الخاصة بالبرنامج وتوفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها، كذلك الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها والالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية.

عقد امتحانات محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفي نفس السياق قام برنامج " لا أمية مع تكافل" بعقد امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى محو الأمية.

وقامت مديرية الصحة بالفيوم من خلال القافلة الطبية بتوقيع الكشف على المواطنين فى عدد من التخصصات الطبية من الأطفال والباطنة والرمد والنساء وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى توفير الدواء ومعمل تحاليل متكامل ويتم تقديم الخدمة مجانا بالكامل للمواطنين.

وشاركت بالقافلة للمرة الأولي سيارات خدمات مصر والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا بالتعاون مع وزارة التخطيط فى إطار التيسير على المواطنين لتقديم خدماتها فى إطار التأهيل، كما تم نشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة بين الحضور من خلال حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة، فى خدمات الاستعلام والتسجيل، وتسجيل طلباتهم في الحصول علي أطراف صناعية، أجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.