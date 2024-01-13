ورش فنية وعروض سينما للأطفال ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر يناير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة الفيوم العامة يوم ثقافى ترفيهي مع عدد من رواد المكتبة، تضمن ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم، وتم خلالها رسم عدة لوحات من المناظر الطبيعية، بإشراف هناء عطية مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، إلي جانب ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها رضوى على مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، وتم خلالها تعليم الأطفال كيفية عمل مقلمة من البرطمان البلاستيك وزجاجات الماء الفارغة والفوم الملون.

مسابقات ثقافية في المعلومات العامة بفرع ثقافة الفيوم

واختتم اللقاء بمسابقات ثقافية في المعلومات العامة، أعدتها انتصار فتحي أمينة مكتبة الطفل، بالإضافة إلي اكتشاف مواهب الرواد في الغناء والإلقاء بإشراف هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، بينما شهدت مكتبة الفيوم العامة عرض سينما للأطفال لفيلم Minions، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، لتنمية ودعم الموهوبين، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة اللاهون ورشة فنية للرسم علي الاستكات الخشبية بالألوان الإكلريك لعمل منظر طبيعي، بإشراف الفنانة منار حسين مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، إلى جانب ورشة لإعادة التدوير نفذتها أسماء العشري، ببيت ثقافة أبشواي، تم خلالها تصميم حامل للهاتف المحمول، بإستخدام الكرتون والفوم، وأخري بمكتبة الكعابي لعمل أشكال من الورق نفذها كلا من سناء قناوي وغادة عمر مسئولي التمكين الثقافي، وأخري لعمل معلقة ديكور من خيط الشنط بمكتبة مطرطارس نفذتها أماني عبد التواب مسئول الجمعيات الثقافية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وذلك بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز، في إطار الفعاليات الثقافية والفنية بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.