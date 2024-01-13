"الرواق الأزهري" ندوة لتوعية النشء بشمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات الأسبوع العاشر من برنامج الرواق الأزهرى (النسخة الثانية) بإقامة ندوة توعوية دينية ذات طابع إجتماعي وتنموى بعنوان ( مضار الأسراف وضرورة الأعتدال والوسطية) وذلك بمركز شباب 6 أكتوبر ، فى إطار التقويم الفكرى والعقائدي للنشء وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة و نبذ الأفكار المنحرفة والثقافات المشوهة والرديئة بالمجتمع.فى سياق البروتوكول المشترك والتعاون الدائم والمثمر بين وزارة الشباب والرياضة والجامع الأزهر الشريف.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،و جيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الأدرة المركزية لتنمية النشء، و إيمان عثمان مدير عام الأإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات جمة الفائدة، والتي تنفذ كل يوم سبت ،(طبقا للجدول المحدد من وزارة الشباب والرياضة) على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع إدارات الرواق الأزهرى.

حاضر فى ندوة اليوم, فضيلة الواعظ خالد عبد العزيز فى ظل متابعة وتنسيق مشترك مع حسين عبد العزيز مدير إدارة الرواق الأزهرى بشمال سيناء وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية وإيهاب الزرباوي مسئول ومتابع برنامج الرواق الأزهرى بإدارة تنمية النشء.