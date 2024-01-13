الهلال الأحمر الليبي: قدمنا 1345 طناً من مساعدات الإغاثية لغزة

أكد الدكتور محمد الحداد، رئيس القافلة، أن الهلال الأحمر الليبي قدم 11 سيارة إسعاف مجهزة لصالح قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الحداد، أن ليبيا قدمت 1300 طن من المساعدات المتنوعة عن طريق البر و45 طنًا من المساعدات على متن طائرتين وصلتا إلى مطار العريش الدولي، مؤكدًا أن قضية فلسطين قضيتنا.

الهلال الأحمر الليبي: قدمنا 1345 طنا من المساعدات الإغاثية لغزة عبر معبر رفح

وقد استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم،السبت وفد الهلال الأحمر الليبي، وذلك في مكتبه بمدينة العريش، في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء

وثمن المحافظ الدور الليبي في تقديم المساعدات المتنوعة الي الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا الي أن المساعدات تصل الي محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي علي متن شاحنات عبر الطريق البري وعلي متن السفن عبر ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وقام المحافظ يرافقه الوفد الليبي بتفقد سيارات الإسعاف واستمع الي شرح من الوفد حول كيفية عمل تلك السيارات والأجهزة الحديثة التي تحتوي عليها تلك السيارات.