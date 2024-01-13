أمين سر حركة فتح: حكم محكمة العدل الدولية شوكة يخشاها نتنياهو

كشف زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، عن تفاصيل دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي التي تتواصل مع وفد جنوب إفريقيا بشأن هذه الدعوى واتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" بحق المدنيين في قطاع غزة.

دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

وأوضح أمين سر حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطوة جنوب إفريقيا ورفع الدعوى ضد إسرائيل هي خطوة جيدة وتشير إلى حرب الإبادة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل فشلت في حربها على قطاع غزة، واصفًا ما حققته إسرائيل في حربها على قطاع غزة بـ"الفشل الذريع".

وعلق على دفاع الفريق القانوني لإسرائيل عن الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن الدفاع عن إسرائيل فشل بشكل كبير، في حين اعتمد وفد جنوب إفريقيا على مشاهد الإبادة والعنف الذي تعرض لها الأبرياء في قطاع غزة بشكل كبير.

وأضاف أمين سر حركة فتح، أنه من المتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية بضرورة وقف النار والحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن القرار المتوقع أن تصدر به محكمة العدل الدولية سيكون الشوكة التي يخشي منها بنيامين نتنياهو.

واستمعت محكمة العدل الدولية في أولى جلستها الخميس الموافق 11يناير من عام 2024، لمرافعة جنوب إفريقيا ودفوعها حيال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، تمهيدا للاستماع لمرافعة ممثلي الكيان الصهيوني المحتل غدا الجمعة الموافق 12يناير من ذات الشهر.

حماية الفلسطينيين

في خطوة تاريخية، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

تستند الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

وطالبت جنوب إفريقيا المحكمة الدولية باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وردت إسرائيل على الدعوى بالرفض، مؤكدة أنها لا تقصد أبدًا تدمير الفلسطينيين، بل أن حماس هي التي تسعى إلى إبادة إسرائيل.