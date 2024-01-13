فحص 35649 سيدة لمنع نقل الأمراض من الأم للجنين بقنا

قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بقنا، نجحت خلال عام 2023 في تقديم أوجه الرعاية الشاملة للسيدات والأطفال من خلال عدد من البرامج الطبية الهامة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا عددا من البرامج التي قدمتها الإدارة ومنها :

_برنامج مكافحة نقص هرمون الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة ومرضي الفينيل كيتون يوريا، حيث تم أخذ عينة غدة درقية ل 79956 طفل حديث الولادة منهم 284 طفل تبين إصابتهم بنقص هرمون الغدة وتم إحالتهم للتأمين الصحي لعمل التحاليل والمتابعة المجانية.

_ علاج ١٦ طفل من مرضي فينيل كيتون يوريا وإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم، فضلاً عن برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية وصرف الألبان المدعمة للأطفال من خلال صرف 506233 علبة لبن للأطفال تحت ال 6 شهور و 324755 علبة لبن للأطفال حتي عمر سنة.

_برنامج تقديم الرعاية الصحية للأطفال المعثور عليهم من خلال صرف ألبان المرحلة الأولي والثانية لهم وتقديم الرعاية الطبية الشاملة علي مدار الساعة وكذا تقديم التطعيمات الروتينية اللازمة لهم.

وأشارت الدكتورة سمية حسن محمد مديرة إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية إلي إستمرار الخدمات المقدمة للأطفال من خلال برنامج صرف الألبان العلاجية للأطفال سواءاً من أبناء المحافظة أو محافظات البحر الأحمر والأقصر، وذلك بصرف 36281 علبة لبن للأطفال الذين يعانون من نقص النمو وصرف 9784 علبة لبن لأطفال مرضي الفينيل كيتون PKU بالإضافة إلي صرف 3940 علبة لبن لحساسية الأطفال، مضيفة إلي تدريب ورفع كفاءة الفرق التمريضية علي كيفية سحب عينات الغدة الدرقية ل 530 ممرضة علي رأس العمل علي مستوي المحافظة، لضمان تفعيل مبادرة الكشف عن الغدة الدرقية بجميع الإدارات.

وأشارت الدكتورة سمية، إلي إستمرار دعم المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة الكشف المبكر عن فقد السمع للأطفال حديثي الولادة والتي إستفاد منها 67275 طفل وإحالة المصابين منهم لمستشفي قنا العام للعلاج والمتابعة الطبية.

وتم دعم مبادرة صحة الأم والجنين من خلال فحص 35649 سيدة بهدف العمل علي منع نقل الأمراض من الأم للجنين.

وأضافت الدكتور سمية، إلي نجاح مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية بالحضانات الحكومية والتي تهدف إلي إكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة من خلال فحص 4104 طفل وتحويل الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها لمستشفيات الإحالة.

ونجحت مبادرة المقبلين علي الزواج في فحص 51309 فرد للإطمئنان علي سلامتهم وخُلوهم من أي أمراض وراثية قد تنتقل من الأزواج إلي الأطفال.

وعقدت إدارة الأمومة خلال عام 2023 العديد من التدريبات الهامة من ضمنها:

_تدريب فريق تقصي وفيات الأمهات بهدف خفض حالات الوفيات بين الأمهات وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

_دعم مشروع مناهضة العنف ضد الإناث وسبل التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة بالإضافة لعقد لجان للأمومة الآمنة بالمديرية.

وأضافت إنضمام المستشفيات الجامعية بالمحافظة لتنفيذ مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديثي الولادة، وذلك بما يدعم التوسع في تقديم خدمات تلك المبادرة.

وأكد الدكتور محمد بدران، إلي سعي مديرية الصحة في تطبيق منهجية وزارة الصحة والسكان بقيادة الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجهات اللواء أشرف غريب محافظ قنا بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكل فرد من أفراد الأسرة وتقديم أوجه العناية المختلفة للجميع.