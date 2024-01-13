آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية، اليوم السبت 13 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3275 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ، اليوم السبت 13 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3275 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3742 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3431 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2807 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2183 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1871 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1403 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 26200 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2050 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم السبت 13 يناير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.55 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 225.09 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 184.16 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.24 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,637.44 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,641.19 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 270.10 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 644.57 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,276.86 ريال سعودي.