حصيلة إيرادات فيلم "عصابة عظيمة" آخر ليلة عرض

بلغت إيرادات فيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس، أمس، الجمعة، 208,527جنيه، في شباك التذاكر.

أبطال فيلم عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة"، بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

قصة فيلم عصابة عظيمة



يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه. شاهد ماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.