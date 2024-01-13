30 دقيقة من اللياقة البدنية كافية لتغيير أنسجة القلب

وجد باحثون أمريكيون أن التمرين لمدة 30 دقيقة على جهاز المشي يغير أنسجة القلب وذلك لأن التعبير عن الجينات المستخدمة لإصلاح الحمض النووي التالف يزداد استجابة للتمرين.

أظهر باحثون من جامعات ميريلاند وكارولينا الشرقية وتكساس، مع زملاء من البرازيل، أن الضغوطات الفسيولوجية مثل التدريب الرياضي يمكن أن تؤدي إلى إعادة تشكيل الأنسجة في قلب الإنسان نتائج هذه الدراسة مهمة لفهم بالضبط كيف يكون للتمرين تأثير وقائي على القلب.

ويؤكد الباحثون أن الجينات المشاركة في هذه العملية مهمة جدًا لاستقرار الجينوم. بعد تدريب رياضي واحد فقط على التحمل، هناك تعبير متزايد عن هذه الجينات، مما له تأثير وقائي، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات من خلال دراسة قلوب الفئران بعد سباق لمدة نصف ساعة في عجلة جري خاصة ونظروا في التعبير الجيني وقارنوا هذا المؤشر بجينات الفئران التي لم تتعرض للنشاط البدني، والنتائج التي تم الحصول عليها قابلة للتطبيق بشكل كامل على البشر، حيث يتم تنظيم الجينات في أجسامنا بنفس الطريقة تمامًا.

ويتوقع العلماء أن الفهم الأفضل لهذه العملية وبيولوجيا القلب الأساسية سيساعد الباحثين في المستقبل على تطوير طرق لزيادة متوسط العمر المتوقع والعلاج الخالي من الأدوية لأمراض القلب المزمنة، ومن الواضح أن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم يأتيان في المقام الأول، ويعاني ملايين الروس من هذا الاضطراب، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وسيزداد عددهم من سنة إلى أخرى.