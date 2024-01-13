انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل سجائر بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب، بانتداب في المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل بيع سجائر بمنطقة السيدة زينب؛ وإعداد تقرير حول الأسباب وراء اندلاع الحريق وحصر الخسائر، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل محل بيع سجائر بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات الإطفاء، وتم فرض كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران قبل امتدادها بالعقارات المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وفى سياق اخر فقد أصيب بائع خضار وعامل زراعي بإشتباه نزيف بالمخ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكب بعربة كارو بطريق العدلية بلبيس أمام محطة المياة وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس المركزي بإستقبال كلا من "محمود ا س ع" 35 سنة عامل زراعي مقيم غيته مصاب بإشتباة نزيف بالمخ و"عاشور ف ع" 50 سنة بائع خصار مقيم القليوبية مصاب بإشتباة نزيف بالمخ وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكب بعربه كارو بطريق العدلية بلبيس أمام محطة المياة وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.