تخطي وجبة الإفطار يساعدك على فقدان الوزن.. دراسة توضح

وفقا لمفهوم غذائي جديد، فإن تخطي وجبة الإفطار يسمح لك بتناول سعرات حرارية أقل، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن، والعلماء من جامعتي لوبورو وبيدفوردشاير مقتنعون بأن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يساهم في فقدان الوزن.

أجرى الخبراء دراسة بمشاركة المراهقين - 40 تلميذة تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 15 سنة، وعلى مدار ثلاثة أيام، تناول المشاركون في المشروع وجبة الإفطار أو أهملوا وجبة الإفطار، وتشمل وجبة الإفطار الحبوب والحليب قليل الدسم وعصير البرتقال.

ووجدت الدراسة أنه عندما تخطى المشاركون وجبة الإفطار، زاد مستوى السعرات الحرارية التي تناولوها خلال الوجبات الأخرى وفي الوقت نفسه، وفقا للعلماء، لم تكن هذه الزيادة في السعرات الحرارية كبيرة جدا، ولا يزال محتوى السعرات الحرارية في وجبة الإفطار يتجاوزه.

وحسب الخبراء أن الشخص العادي يستهلك 468 سعرة حرارية في وجبة الإفطار، وفي الأيام التي لم يتناول فيها المشاركون وجبة الإفطار، استهلكوا 353 سعرة حرارية أقل يوميا مقارنة بالأيام التي تناولوا فيها وجبة الإفطار وبناءً على ذلك، فإن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.