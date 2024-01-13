انهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة السيدة زينب

شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حادث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور دفعت الجهات المعنية بسيارة دفاع مدني للوقوف على أسباب الانهيار ولفحص أسباب وملابسات الحادث، وتوالت النيابة العامة للتحقيق .

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة السيدة زينب

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار عقار جزئيا بجوار مطعم أحباب السيدة بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني لمحل البلاغ للوقوف على أسبابه ولمعرفة وكشف ملابسات الحادث.

حبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وطبنجة وذخيرة ومبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية تفيد بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلو جرام وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتولت النيابة التحقيق.