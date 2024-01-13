صحة سوهاج تنظم دورات تدريبية مكثفة لرصد ومكافحة العدوي

قال الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مديرية الصحة بسوهاج تقوم بتنظيم فعاليات تدريبية مكثفة لفرق الترصد الوبائي و مكافحة العدوي بمختلف الإدارات الصحية علي مدار أسبوع كامل وذلك ضمن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي.

جاءذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، وبحضور الدكتورة شيماء ابوقمر من الإدارة العامة للوبائيات والترصد بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والمهندس خالد الجنيدي بقطاع الطب الوقائي، وذلك لتنمية قدراتهم وخاصة في تجميع البيانات وتحليلها، وإعداد تقارير الترصد يمكن الإعتماد عليها من قبل المسئولين، ومراقبة الأحداث الصحية و إكتشاف التغيرات المفاجئة في حدوث وإنتشار الأمراض و تحديد تغيرات عوامل المرض من حيث العامل او العائل او البيئة

وأكد ابوهاشم، أن الترصد الوبائي علي قمة الأولويات لما له من أهمية كبيرة لمنع انتشار الامراض واحتوائها و التقليل من تداعياتها .