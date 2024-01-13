مصابة بالشيزوفرينيا.. تفاصيل جديدة حول مصرع فتاة بفندق شهير بالقاهرة

بينت التحقيقات في واقعة مصرع فتاة بفندق شهير، تفاصيل جديدة في الواقعة، وكواليس اللحظات الأخيرة في حياتها، وكيفية حدوث حادثة الوفاة.

مصابة بالشيزوفرينيا..تفاصيل جديدة حول مصرع فتاة بفندق شهيربالقاهرة

وجاء في التحقيقات أن الفتاة حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق، مصرية ولا تحمل أي جنسية أخرى، وتبلغ من العمر 31 سنة، وبالانتقال وسؤال الشهود، تبين أن الفتاة سقطت من الطابق الـ 23، بعد خروجها من غرفتها وتوجهها إلى المطعم، في الطابق الأخير، وصعدت أعلى كرسي، وقفزت من السور الزجاجي بجوار حمام سباحة، فسقطت أعلى مطعم باب النيل.

وأضاف التحريات أن فتاة فندق باب النيل سبق لها الزواج ثم انفصلت عن زوجها، وقدمت أسرتها لجهات التحقيق ما يفيد بأنها كانت تتعالج في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية ومصابة بالشيزوفرينيا.

لقيت فتاة مصرعها، حيث سقطت من الطابق الـ 23، من شرفة غرفتها بفندق شهير يطل على نهر النيل بالقاهرة؛ لتسقط على مطعم بالطابق الثالث جثة هامدة.

مصرع فتاة من علو

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من إدارة فندق شهير بالقاهرة يطل على نهر النيل، يفيد بوجود جثة لفتاة لقيت مصرعها بعد سقوطها من غرفتها بالطابق الـ 23،على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ للفحص وكشف ملابساته.

حبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وطبنجة وذخيرة ومبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية تفيد بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلو جرام وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتولت النيابة التحقيق.