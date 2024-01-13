أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بحبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وطبنجة وذخيرة ومبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

حبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية تفيد بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلو جرام وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتولت النيابة التحقيق.

قاما بفك الهاردات واستوليا عليها .. حبس عاملين سرقا أجهزة كمبيوتر من إحدى المدارس بشبرا

كما امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، بحبس عاملين سرقا 4 هاردات أجهزة كمبيوتر من إحدى المدارس بدائرة قسم اول شبرا الخيمة ، حيث قاما بفك الهاردات واستوليا عليها وفرا هاربين، وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مدير إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 هاردات من أجهزة كمبيوتر في المدرسة.

وتوصلت التحريات والفحص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين لهما معلومات جنائية تسللا ليلا من على سور المدرسة وقاما بكسر باب معمل الحاسب واستوليا على الهاردات وفرا هاربين.

وفى أحد الأكمنه ألقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.