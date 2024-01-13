"الشوارع فاضية".. انسياب في حركة المرور بالجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالجيزة اليوم السبت، انسياب في الحركة المرورية، وسط انتشار الخدمات لتحقيق الانسياب المروري.

كما ظهر استقرار في الحركة المرورية بشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي والجيزة وانتظام الحالة المرورية بمحور 26 يوليو في المتجه من المهندسين إلى أكتوبر والاتجاة الآخر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتناشد المرور قائدي المركبات الالتزام بالقواعد المرورية والتزام بالحارة المرورية واتباع رجل المرور والالتزام بالسرعة المكررة وربط حزام الأمان وعدم التحدث في المحمول أثناء القيادة حتى لا تتعرض للمخالفات.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل: الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

وفى سياق اخر فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية، أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية، وقد تمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، حاصل على دبلوم “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.. وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى".. وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد "7" وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.