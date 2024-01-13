مظاهرة في روما لوقف إطلاق النار الفوري على فلسطين

احتشد الآلاف من المتظاهرين اليوم 13 يناير في شارع Via dei Fori Imperiali، في روما، تحت شعار لا مزيد من العنصرية، فلسطين حرة مستقلة ،إسرائيل القاتلة” وهي أول مظاهرة للعام الجديد، بعد 100 يوم من أحداث 7 أكتوبر "مأساة غزة" ، مطالبين اسرائيل انت تحترم الهيئات الدولية والأمم المتحدة وأن تتوقف بإطلاق النار .



وأعربوا عن غضبهم الشديد بتحول غزة إلى أنقاض ووجود أكثر من 23,000 ضحية فلسطينية (ما يقرب من 10,000 فتاة)، وتدمير أكثر من 40 منشأة صحية، وترك أكثر من مليوني شخص في قبضة البرد والجوع والمرض.

واوضحت مايا عيسى، رئيسة حركة الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا: "لقد قمنا بتنظيم هذه المظاهرة لوقف الإبادة الجماعية التي تجري في غزة منذ 100 يوم حتى الآن، كما نؤيد المبادرة التي اتخذتها جنوب أفريقيا والتي قدمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة في التاريخ، حيث نأمل أن تتم محاكمة إسرائيل وإدانتها في نهاية المطاف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

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