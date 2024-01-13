سفير مصر في فنزويلا يلتقي بوزير البترول الفنزويلي

في إطار التقارب الثنائي والعلاقات الطيبة بين مصر وفنزويلا، التقى كريم أمين، سفير مصر بفنزويلا، بوزير البترول الفنزويلي بيدرو رافايل تيتشيا؛ لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي.

لجنة السياسات الوزارية العالمية

وسلم السفير كريم أمين، وزير فنزويلا الدعوة الموجهة إليه من وزير البترول والثروة المعدنية المصري؛ للمشاركة كمتحدث وعضو مشارك في لجنة السياسات الوزارية العالمية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 19-21 فبراير 2024.

من جانبه، أشاد الوزير الفنزويلي بالإمكانيات المصرية المتزايدة في مجال البترول والغاز الطبيعي، والقدرات البشرية التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

وأعرب عن رغبته في زيادة مجالات التعاون بين مصر وفنزويلا في هذا المجال الحيوي الذي يمثل أولوية لكلا البلدين، ومؤكداً على قبوله الدعوة الموجهة للمشاركة في معرض "إيجبس 2024"، كما أعرب عن شكره وامتنانه لوزير البترول.

وصرح السفير كريم أمين، بأن لقائه بالوزير تيتشيا كان مثمراً، وأنه أكد على الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لزيادة مجالات التعاون الثنائي فيما بينهما.