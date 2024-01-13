27 يناير.. طعنان ضد مرتضى منصور في سبه محمود الخطيب للحكم

قررت جنح النقض الدائرة الخامسة، اليوم السبت، حجز طعنين مقدمين من مرتضى منصور على حكمين جنائيين نهائيين صادرين من محكمة جنح مستأنف العجوزة في جنحتين سب وقذف محمود الخطيب بالحبس لجلسة 27 يناير للحكم.

27 يناير ..طعنين ضد مرتضى منصور في سبه محمود الخطيب للحكم

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بالحبس 6 أشهر لمرتضى منصور، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

وقالت المحكمة في حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب موظف عمومي بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا؛ حيث إن الوقائع حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة لتحصل في أنه في المدون الفترة ما بين تاريخ 20 يناير لسنة 2021 نشر المتهم مرتضى أحمد محمد منصور عددا من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على صفحته الشخصية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، التي يطلع عليها عددا من الناس بغير تعبير.

وأشارت إلى أنه أسند فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد، موظف عام مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، وهي أنها ارتكبت تزويرًا في التقرير الذي أعدته اللجنة رئاستها المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصد بعض المخالفات المالية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية إبان رئاسته له وبأنها وعضو آخر باللجنة المذكورة لم يحررا ذلك التقرير وما رصده من مخالفات مالية وإنما تركا لشخص آخر يعمل بوظيفة مدير مالي بالنادي تابع الخصمة الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس كتابة ذلك التقرير مكانهما.