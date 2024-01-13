بالفيديو ..الكوربيه تكشف عن تفاصيل نصرة شعبة الأوراق المالية لـ 25 شركة سمسرة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع محمد إبراهيم العضو المنتدب لفروع شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية:...ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن حزمة المحفزات الممنوحة للمستثمرين تعوض أعباء رفع أسعار الفائدة

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية :الرقابة المالية تبحث مع أمناء الحفظ تنظيم الخدمات المقدمة لتعزيز التنافسية، حيث عقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع عدد من ممثلي الشركات والجهات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ لبحث سبل تطوير نشاط أمناء الحفظ.

حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالإضافة إلى عدد 50 ممثل للشركات والجهات العاملة في نشاط أمناء الحفظ، وناقش اللقاء الخدمات التي تقدمها الشركات للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، وتنظيم عملية تطوير تلك الخدمات خاصة الحيازة، وكذلك تعاملات تلك الشركات بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، علما ان تكلفة التعاملات في أسواق المال يمثل عنصر رئيسي في تعزيز تنافسيته.

يأتي اللقاء استمراراً للنهج الذي تتبعه الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية وذات العلاقة لاستكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها سوق رأس المال والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق مع الحفاظ على توازن حقوق كافة المتعاملين فيها وكذلك تيسير بيئة ممارسة الأعمال وزيادة مستويات الشمول المالي.

يشار إلى أن إجمالي عدد العاملين بنظام نشاط أمناء الحفظ يبلغ نحو41 أمين حفظ، ما بين بنوك وشركات.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... "الأوراق المالية "تتحرك لإنهاء أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية بعد "صمت" اتحاد الاوراق المالية...حيث علمت "الوفد" أن مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية سيعقد اجتماعا عاجلا خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .

كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرا قرارا ينص على "ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً".

كما علمت "الوفد" أن هذا التحرك السريع من شعبة الأوراق المالية برئاسة يأتي في إطار "صمت" مجلس ادارة اتحاد الأوراق المالية، وعدم التحرك لبحث الموقف، والتدخل لتقديم مقترح للرقابة المالية بتطبيق القرار تدريجيا، خاصة أن تجاهل مجلس إدارة الاتحاد تسبب في موجة غضب بين شركات السمسرة المتضررة، معتبرين أن الاتحاد لم يتدخل للآن لحل أي من الأزمات ولم يكن له "كرامات" لشركات السمسرة بحسب وصفهم.

يعكف مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية خلال الاجتماع على التقدم بمقترح للرقابة المالية لتطبيق القرار تدريجيا، بحيث يتم زيادة رأس مال هذه الشركات بصورة تدريجية، وليس دفعة .

يبلغ عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 25 شركة، وهو ما انفردت به "الوفد" مسبقا، وهي الشركات التي يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، و من إجمالي 122 شركة عاملة بصورة فعلية في السوق.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " ... "مصر المستقبل" ضمن الكبار في عام2023 بنمو 65% في الأرباح ....حيث سجلت نتائج الأعمال السنوية لعام2023 لصندوق مصر المستقبل للأسهم، التابع لصندوق حماية المستثمر اداء قويا...حيث سجل الصندوق نموا في الارباح بنسبة 65%، إذ قفز سعر الوثيقة من حوالي 31 جنيها تقريبا إلى 52 جنيها.

قال محمد يونس عضو مجلس إدارة صندوق مصر المستقبل في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن صافي أصول الصندوق تجاوزت 200 مليون جنيه.

أضاف "يونس" أن الصندوق حقق أعلى من المستهدفات المخطط لها، وهو ما يعد امرا ايجابيا، حيث أن هذه القفزة بسبب ما يضمه الصندوق من كوادر بشرية ذات احترافية عالية، وكفاءة متميزة، في مجتمع السوق وإدارة الاستثمار.

كما اضاف "يونس" أن الصندوق نجح في الاستفادة من ارتفاعات الاسهم، التي تحققت، وسجلت مكاسب كبيرة، في سوق الأوراق المالية.

كما نجح المجلس في الحفاظ على ترتيب الصندوق المتقدم ضمن 7 صناديق استثمار عامل بالسوق، الأكثر نموا في عام2023.

يشار إلى أن إجمالي عدد الصناديق المستثمرة في الاسهم يبلغ نحو 28 صندوقا.

كما يتضمن البرنامج ... "العمالقة لتداول الأوراق المالية" تعتزم طرح شركتين بالقطاع العقاري والخدمات البترولية في عام 2024

تعتزم شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية قيد شركتين بالبورصة خلال الربع الأول من العام الجاري2024.

قال الدكتور عصام جوهر العضو المنتدب لشركة العمالقة أنه جاري تجهيز الشركتين، من حيث الهيكلة الكاملة والشاملة على المستوي المالي، والإداري، والفني تمهيدا لطرحهما في البورصة خلال عام2024.

أضاف "جوهر" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركتين تعملان في مجال العقارات، والخدمات البترولية، حيث يبلغ رأس مال الشركة البترولية20 مليون دولار، والشركة العقارية 10 ملايين دولار بإجمالي رأس مال للشركتين30 مليون دولار.

أشار العضو المنتدب إلى أن عملية الطرح ستكون خلال العام 2024 ، بمجرد الانتهاء من عمليات التجهيز والقيد..

كما أشار إلى أن شركة "الوجيز" للاستشارات المالية المملوكة لشركة العمالقة، والمؤسسة مؤخرا برئاسة الدكتور أحمد أبو طالب، والعضو المنتدب أحمد حسين تجري عمليات تقييم وهيكلة شاملة للعديد من الشركات.

اوضح "جوهر" أن العمالقة تخطط خلال العام الجاري2024 بأن تكون ضمن العشر شركات الكبار بقيم التداولات وحجم تنفيذ الأوراق المالية.

كانت الشركة قد قامت بقيد أكثر من 2000 شركة بنظام الحفظ المركزي خلال السنوات الأخيرة.

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة حركتها العرضية، في ظل غياب الأخبار، والأحداث الجوهرية ذات التأثير الإيجابي في السوق.

كما تتوقع "زيدان" أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي في حدود 800 نقطة، على أن يستهدف منطقة 25800 نقطة، وذلك في حال تجاوزه منطقة 25600 نقطة، مستوى المقاومة القوي، فيما

تمثل منطقة 25300 نقطة منطقة دعم، ثم منطقة 25000 نقطة.