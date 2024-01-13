السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس اَسيا.. أستراليا تفوز على الهند

المنتخب الأسترالي
المنتخب الأسترالي

حقق المنتخب الأسترالي الفوز على نظيره الهندي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس اَسيا 2024، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية.

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وكانت مسابقة كأس الأمم الاَسيوية قد انطلقت في الحادي عشر من الشهر الجاري، والتي انطلقت بمباراة قطر ولبنان، حيث انتهت بفوز الأول بنتيجة 3/0.

جاء هدفي أستراليا عن طريق جاكسون إرفين في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بينما أضاف زميله جوردان بوس في الدقيقة 73.

وسيطر لاعبي المنتخب الأسترالي على المباراة، حيث جاءت نسبة استحواذ الأصفر على المباراة بـ 71%، بينما امتلك الهند 29%.

ويتواجد المنتخب الأسترالي في مجموعة تضم كل من؛ سوريا وأوزبكستان والهند، حيث تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 3 نقاط مؤقتًا حتى تخوض سوريا وأوزبكستان المباراة التي سوف يلتقيان خلال الساعات القليلة المقبلة.

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