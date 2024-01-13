المبادرة الوطنية الفلسطينية: محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل خلقت نوعًا من الردع

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية خلقت نوعًا من الردع، بالرغم من استمرار الاحتلال في ارتكاب مجازره.

محكمة العدل الدولية

وأضاف البرغوثي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أننا نأمل أن يصدر قرار من محكمة العدل بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

المبادرة الوطنية الفلسطينية

وأكد أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن هناك موقف مصري صلب رافض لتهجير الفلسطينيين من القطاع، منوهًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ستتأثران في حال صدور قرار من محكمة العدل الدولية يدين الاحتلال.

وتابع: القيادة الإسرائيلية فشلت في الوفاء بما التزمت به، ولم تتمكن من القضاء على الفصائل الفلسطينية.