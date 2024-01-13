المخالفون ببرج سمالوط المائل يتحدون المديرية والتنمية والمحافظ

في محاولات مستمرة لم تتوقف ساعة يواصل المخالفون بناء البرج المائل وسط مدينة سمالوط والكائن 5 شارع 6 أكتوبر متفرع من شارع هشام وأسواق الاتحاد وأمام ورشة أبوعوف الميكانيكي.

وخدع أحد السماسرة علي المعاش الجيران بأنهم سيتوقفون عند الدور العاشر بينما يخدعون الناس ببيع أدوار في الطابق الثاني عشر وبينما صدر قراري إزالة وعدم صلاحية للعقار يواصل المخالفون التصاعد بالبناء قائلين أنهم لن تعنيهم وزارة التنمية المحلية ولا المحافظة ولا مديرية المنيا ويخدعون بدورهم المضللين.

واصفين حالهم أنهم لو لم يكونوا علي حق لانتفضت هذه الأجهزة ضدهم في حين وصف الجيران والمتضررين أن المتطق الذي يبني فيه المخالفون هذا البرج هو تكريس للفساد والتقاعس عن إزالة المخالفات التي تهدد المدينة وأنهم في وادي والمسئولون في وادي فيما نجح المتضررون من منع توصيل المياه والكهرباء والغاز عن هذا البرج المنكوب بصفته مخالفا ومائلا وصدر له قرار الإزالة وعدم الصلاحية معا.

فيما كتب د سعيد محمد رئيس مجلس مدينة سمالوط علي أحد أبواب العقار المخالف ‘‘هذا العقار مخالف وصدر له قرار إزالة‘ مضيفا أنه سيواجه بالقانون كل من تسول له نفسه ترويجا عن رشاوي تقاضاها جراء غضه البصر عن هذا البناء المخالف مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات للإزالة المنتظرة في حال تحرك المديرية لتنفيذ الإزالة الموعودة ‘كل هذا والمخالفون يتصاعدون بالبناء كل يوم وليلة في حين دعا المتضررون والجيران المحافظ أسامة القاضي ومدير الأمن لنصرتهم وإزالة هذا البرج المخالف المائل قبل أن يتفاقم الخطر.