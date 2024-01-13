ضبط المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وقد تمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى( حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ).. وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته إعترف بارتكابه 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وفي سياق منفصل تُباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور علي جثة لطفل في الـ12 عامًا من العمر، علي قضبان السكة الحديدية بمركز العياط.



وكشفت التحقيقات الأولية أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.

تلقي مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بالعياط.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.