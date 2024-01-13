اعتبارًا من 25 يناير.. مصر للطيران تضيف نقطة جديدة في السوق الليبي

صرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه نظراً لزيادة الحركة بين البلدين الشقيقين "مصر وليبيا" ووفقا لسياسة العرض والطلب، أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مصراتة بليبيا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

أضاف زكريا أنه من المقرر بدء تشغيل الخط الجديد إعتبارًا من 25 يناير الحالي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم الخميس لتصبح بذلك النقطه الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد بني غازي ومعتيقية بطرابلس، حيث تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي علي رحلة رقم MS827 في تمام الساعة 12:15 علي أن تصل إلي مصراتة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا، وتشجيعًا من مصرللطيران للخط الجديد طرحت تخفيض علي أول أربع رحلات لهذا الخط على أن تكون أول رحلة بتخفيض 50٪ والرحلات الثلاثة الأخرى بتخفيض 25٪ في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير الجاري.

يمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم إلى مصراتة عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

جدير بالذكر أنه بعد إضافة مصراتة لشبكة خطوط مصر للطيران ستسير الشركة 15 رحلة أسبوعيًا لليبيا بواقع 7 رحلات جوية إلي بني غازي و 7 رحلات جوية إلي معتيقية ورحلة واحدة إلى مصراتة.