السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ملاك سرايات القطامية يعتصمون بسبب تأخير التسليم

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتصم ملاك كمبوند سرايات القطامية اليوم لحين وصول صاحب المشروع لوضع حل لمشاكل الوحدات السكنية ومنع الملاك من دخول وحداتهم السكنية.

وقال ملاك الوحدات السكنية إن الشركة تمارس التهديد ضد ملاك الوحدات السكنية وتمنع دخولهم الوحدات او تشطيب الوحدات.

وأوضح الملاك أن تاريخ استحقاقهم كان في عام ٢٠١٥ وحتي الآن لم يتم استلام الوحدات السكنية، وحدثت مشادة بين الملاك وموظفي الشركة بسبب عدم إيجاد حلول للملاك.

وترفض الشركة قيام الملاك بتشطيب الوحدات لحين ادخال الخدمات باقي الخدمات.

وناشد ملاك الوحدات رئيس الجمهورية للتدخل لإنهاء الأزمة والتي تزيد على عشر سنوات دون وجود نية لدي أصحاب الشركة لإنهاء الأزمة.

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