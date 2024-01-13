صحة الفيوم تنظم تدريبا على تطعيم الفريق الطبى ضد الفيروسات الكبدية

نفذت إدارة الفيروسات بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتور طارق زيدان مدير الإدارة، تدريبا لمدة اربعة ايام بقاعة الدكتورمحسن فتيح بالمديرية على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية، وذلك برعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية.

وناقش التدريب تطعيم الفريق الطبي وكذلك تطعيم طلاب الامتياز بمدارس ومعاهد وكليات التمريض وتحديث الكشوف والبيانات، وحضر التدريب 20 من مسؤولي ومراقبي الفيروسات بالادارات والمستشفيات التابعه لمديرية الصحة.

وقام بالتدريب الدكتور مصطفى حامد صيدلي بالإدارة العامه للفيروسات الكبدية بوزاره الصحة والسكان، ووليد أحمد عبد الصمد مراقب صحي بالإدارة العامة للفيروسات الكبدية بالوزارة.

مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق قام الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بمرور مفاجئ على 6 وحدات صحية فى مركز اطسا و3 وحدات فى مركز الفيوم وقرر مجازاة طبيبين وكاتبين بالوحدات الصحية فى مركز اطسا.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة نشوى مصطفى - مديرة الدعم الفني و هالة احمد مديرة ادارة التمريض والدكتورة نشوى جلال - مديرة العلاقات العامة و متولي سعد .

تم المرور على وحدة المحمودية وتبين غياب طبيبة الوحدة وانها قامت باجازة وهذا غير موضح بدفتر الحضور والانصراف فامر من مدير الشئون الادارية بفحص الدفاتر و قرر مجازاة كاتب الوحدة بخصم يومين لاهماله فى اعمال دفتر الحضور والانصراف وارتدائه الجلباب واهماله في المخزن.

ثم قام بتفقد جميع عيادات الوحده بالاضافه الى المخزن ولاحظ عدم ترتيب المخزن واعطى امين المخزن مهله لترتيبه كما امر بنقل اطباء الاسنان المتغيبين والمراقب الصحي الى وحده اخرى لتغيبهم عن العمل بدون اذن.

ثم توجه الى وحده البرنس والتي تم نقل اعمالها الى احد المنازل لخضوع الوحده للبناء ضمن حياه كريمه و شكر التمريض الحاضرين و بسؤالهم عن طبيب الوحدة تبين انها نفس طبيبة المحمودية وكذلك نفس الكاتب وتفقد مكان العمل ووجد اجهزه سونار غير مفعله فامر بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية لحصر هذه الاجهزه واصلاح الاعطال الموجودة بها وتفعيلها كما لاحظ غياب الصيدلي وعدم وجود الدواء فأمر بتحويله الى الشئون القانونية.

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