أنشيلوتي يعلق علي إقامة السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد بـ السعودية

علق كارلو أنشيولتي المدير الفني لريال مدريد، على إقامة مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، في لقاء الكلاسيكو، علي أراضي المملكة العربية السعودية.

تصريحات أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكلاسيكو المقامة بـ السعودية“ لأجواء رائعة هنا في السعودية، استمتعنا بشكل كامل، والناس هنا محبون وشغوفون بكرة القدم، وفيما يخص ما ذكره تشافي، فلم أتوقع أنه سيتحدث بهذا الشكل، فالمباراة متكافئة وصعبة على الجميع”.

السعودية تستضيف السوبر الإسباني

تُختتم منافسات كأس السوبر الإسباني، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع ريال مدريد وبرشلونة قطبي كرة القدم في المباراة النهائية، على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.

موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني في السعودية

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة غدا الأحد في مباراة السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.